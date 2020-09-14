Сегодня, 14 сентября, в эфире телеканала СТБ выйдет 3 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытается выяснить, как взрослому мужчине доказать бабушке, что он в состоянии жить самостоятельно? Особенно, если она настаивает на совместном проживании. Сегодня герой выпуска ― 34-летний Алексей Карячка ― впервые поговорит об этом со своей бабушкой. Но не станет ли их разговор последним? Детали читайте в материале.

В третьем выпуске в кресло «Детектора лжи» сядет Алексей Карячка из Житомира. Мужчине уже за 30, у него нет своей семьи, а сам он живет с бабушкой. Герой утверждает, что именно старушка отгоняет от него всех возлюбленных. Бабушка же убеждена: все те женщины ее внуку не пара! Но почему на самом деле Алексей не спешит менять ситуацию? Узнайте сегодня!

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В 3 выпуске психологического проекта «Детектор лжи» вы узнаете:

Почему бабушка Алексея Нина Ивановна считает, что все избранницы ее внука ― женщины легкого поведения?

Что послужило причиной безработицы Алексея? И почему молодой человек не стремится к финансовой независимости?

Почему Нина Ивановна считает, что на ее внука навели порчу?

После какого вопроса бабушка Алексея Нина Ивановна захотела разорвать отношения с внуком?

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 3: Как избавиться от чрезмерного контроля бабушки? Детектор лжи 10 сезон: в 3 выпуске от 14.09.2020 разбирались, как взрослому мужчине доказать бабушке, что он в состоянии жить самостоятельно? Особенно, если она настаивает на совместном проживании.

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