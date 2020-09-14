Сегодня, 14 сентября, в эфире телеканала СТБ вышел 3 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытался выяснить, как взрослому человеку нужно бороться за самостоятельность. Может ли бабушка решать, как должен жить ее внук, и главное, имеет ли она право выбирать ему будущую жену? Сегодня в студии проекта разгорелись нешуточные баталии, которые могут закончиться крахом семьи! Подробнее читайте в материале.

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34-летний Алексей Карячка из Житомира обратился на проект «Детектор лжи», чтобы доказать своей бабушке, что он хочет и, главное, может жить самостоятельно. Герой утверждает, что именно старушка отгоняет от него всех потенциальных невест. Поддержать его в студию пришли его бабушка Нина Ивановна и мама Татьяна Викторовна.

Бабушка убеждена, что абсолютно все девушки, с которыми у Алексея когда-либо были отношения, ему не пара. Нина Ивановна уверена, что эти женщины не могут быть хорошими женами, потому что они не только не умеют приготовить вкусный обед, но еще и вдобавок — «нечистоплотны». Она волнуется, что это может навредить ее здоровью. Как признался Алексей, его бабушка устроила тотальный контроль: не только не разрешает приводить домой женщин, но также запретила сделать отдельный вход!

Также в ходе беседы выяснилось, что Алексей в данный момент не работает и живет исключительно на пенсию своей бабушки. К тому же он позволяет себе пить в долг. Ведущий проекта Дмитрий Карпачев высказал мнение о том, что молодой человек ведет себя так, потому что ему не ставят никаких условий и не заставляют искать работу. Однако Нина Ивановна уверена, что на ее внука навела порчу одна из женщин, с которой у Алексея в прошлом были отношения. К слову, во время выпуска выяснилось, что мужчина, чтобы улучшить свою жизнь, решил провести небольшой ритуал и принести в жертву… курицу.

Но самым сложным для Алексея оказался вопрос о его бабушке. Как оказалось, раньше мужчина в тайне мечтал о том, чтобы Нина Ивановна поскорее умерла. После таких откровений женщина расплакалась.

Смогла ли бабушка простить своего внука, и какие еще тайны раскрыл мужчина, находясь в кресле правды? Узнайте все подробности в 3 выпуске 10-го сезона психологического реалити «Детектор лжи».

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 3: Алкоголь в долг и магические ритуалы — каким образом можно добиться независимости от бабушки Детектор лжи 10 сезон 3 выпуск: 34-летний Алексей Карячка попытается доказать своей бабушке, что он в состоянии жить самостоятельно

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