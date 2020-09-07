Сегодня, 7 сентября, в эфире телеканала СТБ выйдет 2 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытается выяснить, может ли ложь стать нормой общения в семье и в какой момент она способна привести к трагедии? Героя второго выпуска на проект привела супруга, которая давно потеряла доверие к собственному мужу. Но удастся ли им сохранить отношения после того, как раскроется правда?

Во втором выпуске в кресло «Детектора лжи» сядет Владислав Коротеев из Запорожья. На проект его привела жена, так как уже давно не верит ни единому его слову. Но не станет ли правда крахом для их семьи?

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Во 2 выпуске психологического проекта «Детектор лжи» вы узнаете:

Почему Владислав вынес из дома абсолютно все золото?

Обворовывал ли зять свою тещу-пенсионерку?

Кто на самом деле послужил причиной того, что Владислав начал воровать?

Ответит ли Владислав на самый главный вопрос и останется ли вместе со своей женой?

Как изменилась жизнь Владислава после проекта?

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 2: Станет ли правда крахом для семейных отношений? Детектор лжи 10 сезон: во 2 выпуске от 07.09.2020 разбирались, может ли ложь стать нормой общения в семье и в какой момент она способна привести к трагедии?

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