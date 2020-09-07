Сегодня, 7 сентября, в эфире телеканала СТБ вышел 2 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытался выяснить, как ложь, корысть и воровство могут испортить отношения между супругами. В кресле проекта оказался Владислав Коротеев из Запорожья, которого ради спасения семьи привела супруга. Женщина уверена: ее муж — патологический врун. Но готова ли она узнать правду? Детальнее читайте в материале.

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28-летний Владислав Коротеев из Запорожья оказался в кресле «Детектора лжи» по настоянию жены, которая уверена: ее муж постоянно врет. После семи лет семейных отношений женщина уже не понимает, что из этого было правдой, а что — враньем. Однако Владислав больше всего на свете боится потерять семью. Именно поэтому он решился сесть в кресло и рассказать правду…

Поддержать Владислава в студии пришли его жена Яна и мама Светлана.

Главная проблема мужчины в том, что он постоянно врет. Его жена не понимает, почему тот обворовывает свою семью. Так, на проекте выяснилось, что Владислав продал обручальное кольцо, а жене сказал, что потерял его. Яна рассказала, что за время семейной жизни он вынес из дома и продал все золото, которое долгие годы собирала ее семья. Однако мужчина рассказал, что не прогулял эти деньги. Он вернул их семье в качестве несуществующей зарплаты, ведь с работой ему не везет. Как выяснилось, Владислав обокрал свою семью, а точнее ― тещу, на более чем 50 тысяч гривен! Он продал подаренную ему машину и скрыл правду, а со временем снял с карточки деньги, которые принадлежали его теще. Все приобретенные таким образом финансы мужчина преподносил как зарплату.

Дмитрий Карпачев был слегка удивлен таким поведением молодого человека, ведь в подобной ситуации можно обсудить существующую проблему и найти другое решение. Однако ведущего проекта заинтересовало, что послужило первым толчком к тому, что Владислав начал врать всем подряд. Как оказалось, его мама часто била сына не только за вранье, но и за правду. Владислав не сдержал эмоции и расплакался. Он признался, что и в школе его частенько били одноклассники, потому что он был беден, а его родители позволяли приходить в учебное заведение в нетрезвом виде и никогда не защищали его. К тому же его мама сама воровала деньги у собственного отца и тем самым подавала плохой пример сыну. После таких откровений женщина пришла в ярость и заявила, что отказывается от собственного сына!

Какие еще личные подробности расскажет Владислав? Правда ли, что он не представляет свою жизнь без дочери? И сможет ли уйти от своей супруги, если встретит более состоятельную женщину? Все это и многое другое вы узнаете из 2 выпуска 10 сезона психологического реалити «Детектор лжи».

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 2: Почему люди становятся патологическими врунами? Детектор лжи 10 сезон 2 выпуск: в кресле проекта оказался Владислав Коротеев из Запорожья, которого ради спасения семьи привела супруга. Женщина уверена: ее муж — патологический врун. Но готова ли она узнать правду?

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