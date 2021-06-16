Телеканал СТБ объявляет кастинг на 12-й сезон психологического проекта «Детектор брехні». Подробнее узнайте в материале!

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Если у вас есть сложная или незавершенная история, болезненные, трагические, новые или незаконченные отношения, если вы устали от того, что близкие вам не верят или сомневаются в ваших словах, или же вы просто хотите расставить все точки над «і», то психологическое реалити «Детектор брехні» создано специально для вас.

Пройдите проверку на полиграфе и докажите свою правоту! А те участники, которые справятся с испытанием, получат денежный приз в размере 100 тысяч гривен.

Все желающие могут заполнить анкету здесь!

Video: СТБ объявляет кастинг на 12 сезон психологического проекта «Детектор брехні» Хотите стать участнком психологического проекта Детектор брехні и доказать всем свою правоту? Заполняйте анкету на сайте теканала СТБ!

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