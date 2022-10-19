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Танці

Video: Прем’єра Танці.World of Dance – дивіться з 30 жовтня на СТБ

Прем'єра – Танці. World Of Dance 2022 розпочнеться вже 30 жовтня на СТБ. Дивіться нові випуски Танці. World Of Dance 2022
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Taнці. World Of Dance 2022 – дивіться вже 30 жовтня на СТБ
Танці

Прем’єра Танці.World of Dance: дивіться перший випуск 30 жовтня на СТБ
Танці Сезон 1 Анонс Прем’єра Танці.World of Dance – дивіться з 30 жовтня на СТБ
Анонс | 19.10.2022 | Сезон 1

Не пропустіть феєричну прем’єру осені – Танці. World of Dance! Дивіться з 30.10.2022 на телеканалі СТБ!

На сцену головного танцювального проєкту осені повернеться юна танцівниця, яка підкорила серця суддів Танцюють усі. Та сама Еля, яку всі пам’ятають як маленьку зірочку, засяє по-дорослому. Не проґавте танець на підтримку нашої країни – дивіться прем’єру проєкту Танці.World of Dance 30 жовтня на СТБ.

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