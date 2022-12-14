Танці. World of dance: Як проголосувати за улюбленого учасника

Відбулася грандіозна прем’єра «Танці. World of dance». Суперталановиті діти, зворушливі дорослі соло та вражаючі колективи – найкращі танцівники і танцівниці, об’єднані любов’ю до життя та України, надихатимуть нас своєю майстерністю. А переможців обиратимуть тільки глядачі! В яких категоріях виступатимуть учасники та як проголосувати за своїх фаворитів – дізнайтеся просто зараз.

У міжнародному проекті «Word Of Dance» змагаються три категорії учасників:

Діти – сольні виконавці та дуети віком до 17 років

Дорослі – сольні виконавці віком від 17 років

Команди – колективи будь-якого віку складом від двох учасників

Жодних обмежень за стилем танцю та кількістю учасників на сцені. Ніякого суворого журі. Це проект “Танці. Word Of Dance“, в якому суперталанти різного віку вражають професійними виступами та змагаються за любов глядачів.

В ефірі СТБ вийде 8 випусків. Щонеділі українці спостерігатимуть за виступами 12 найсильніших танцівників і танцівниць країни. Одразу по закінченню випуску буде відкрите глядацьке голосування, яке триватиме тиждень. Обрати улюблених учасників можна в кожній з трьох категорій.

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Безкоштовне голосування відбуватиметься у спеціальному телеграм-каналі СТБ за посиланням ТУТ.

Також в ефірі під час випуску з’являтиметься QR-код для переходу на голосування.

За результатами глядацьких голосів щотижня визначатимуться три лідери – по одному з кожної категорії. А вже наприкінці грудня, по завершенню всіх випусків, серед усіх лідерів тижня глядачі зможуть обрати трійку найкращих представників своїх категорій. Вони стануть переможцями першого сезону «Танці. World of dance».

Танцюй життя та обирай серцем!

«Танці. World of dance» – щонеділі о 20:00 на СТБ.

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