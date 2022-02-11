Тетяна Денисова святкує день народження
Сьогодні, 11 лютого, суддя наймасштабнішого танцювального шоу країни «Танці. World of Dance» Тетяна Денисова відзначає день народження. Редакція сайту STB.UA вітає хореографиню зі святом!
Тетяна Денисова ― хореографиня, режисерка, креативна продюсерка, чиї постановки ― це завжди поєднання витонченої техніки та глибоких емоцій. Незмінна суддя і муза проєкту «Танцюють всі!» на телеканалі СТБ. Головна постановниця номерів наймасштабніших проєктів України: «Х-фактор», «Танцюють всі!», «Україна має талант».
Її танцювальна кар’єра розпочалася з маминої фати. Коли Тетяна її одягла, зрозуміла, що в ній треба танцювати. З того часу й танцює.
Тетяна спеціалізується на стилях диско та бродвей. Засновниця і керівниця «JB ballet» у Німеччині. Вона дуже вимоглива на роботі, та коли виходить із зали, стає зовсім іншою людиною.
Редакція сайту STB.UA вітає Тетяну з днем народження та бажає творчих успіхів, здоров’я і здійснення бажань!
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