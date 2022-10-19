Taнці. World Of Dance 2022 – смотрите уже 30 октября на СТБ

Анонс | 19.10.2022 | Сезон 1

Не пропустите феерическую премьеру осени – Танці. World of Dance! Смотрите с 30.10.2022 на телеканале СТБ!

На сцену главного танцевального проекта осени вернется юная танцовщица, которая покорила сердца судей Танцуют все. Та сама Эля, которую все помнят как маленькую звездочку, засияет по-взрослому. Не пропустите танец в поддержку нашей страны – смотрите премьеру проекта Танцы. World of Dance 30 октября на СТБ.