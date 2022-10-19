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Video: Премьера Танцы.World of Dance – смотрите с 30 октября на СТБ

Премьера – Taнці. World Of Dance 2022 начнется уже 30 октября на СТБ. Смотрите новые выпуски Taнці. World Of Dance 2022
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Taнці. World Of Dance 2022 – смотрите уже 30 октября на СТБ
Танці

Премьера Танцы. World of Dance: смотрите первый выпуск 30 октября на СТБ
Танці Сезон 1 Анонс Премьера Танцы.World of Dance – смотрите с 30 октября на СТБ
Анонс | 19.10.2022 | Сезон 1

Не пропустите феерическую премьеру осени – Танці. World of Dance! Смотрите с 30.10.2022 на телеканале СТБ!

На сцену главного танцевального проекта осени вернется юная танцовщица, которая покорила сердца судей Танцуют все. Та сама Эля, которую все помнят как маленькую звездочку, засияет по-взрослому. Не пропустите танец в поддержку нашей страны – смотрите премьеру проекта Танцы. World of Dance 30 октября на СТБ.

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