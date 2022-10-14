Танці. World of Dance: дата премьеры на СТБ

Танцуй жизнь вместе с СТБ: объявлена ​​дата премьеры проекта «Танці. World of Dance»

Они покоряли мировые танцевальные сцены, а теперь вынуждают танцевать врагов. Их танцевальные залы разбили российские ракеты, но они не остались сидеть в подвалах. Они танцуют жизнь ради мечты и нашей победы, потому что не могут иначе. Телеканал СТБ продолжает системную работу по развитию национального креативного продукта, эмоциональной поддержке общества и украинским талантам. Уже 30 октября в эфире СТБ состоится грандиозная и долгожданная премьера проекта, отснятого до 24 февраля – «Танці. World of Dance».

Никаких ограничений для участников по возрасту или стилю. На сцену выйдут чемпионы мира по бальным танцам и юные обладатели кубка мира по брейк-дансу; трогательные семейные дуэты и большие коллективы с бешеной энергетикой; звездные танцовщики, которые сейчас защищают страну в рядах ВСУ; те, кто танцует от рождения и те, кто доказывают, что начинать никогда не поздно. Самому младшему участнику “Танців” всего 5 лет, а самым старшим — около 60.

«Мы покажем вдохновляющие истории лучших танцовщиков и танцовщиц страны. А они на языке танца расскажут зрителям обо всех важнейших моментах нашей жизни — любви, мечтах, отношениях с родными, важных социальных темах. Это будет не только красиво и зрелищно, но и современно и технологично. А самое главное – с теплом и положительными эмоциями, которые нам всем так необходимы сегодня. Это будет грандиозная танцевальная история, которая еще раз докажет, что мы, украинцы – непобедимая, очень чувственная и талантливая нация», — комментирует руководитель проекта Анатолий Максимов.

В проекте не будет баллов от строгого жюри. Оценивать любимых танцовщиков и танцовщиц будут только зрители.

Video: Танцуй жизнь вместе с СТБ: объявлена ​​дата премьеры проекта «Танці. World of Dance» Объявлена ​​дата премьеры проекта Танці. World of Dance 2022. Узнайте, когда дата старта танцевального проекта Танці. World of Dance на СТБ в 2022 году

Ведущая проекта «Танці. World of Dance» – четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева.

В эфире СТБ выйдет 8 выпусков, которые команда проекта успела снять до полномасштабного вторжения россии 24 февраля. Проект будет выходить на украинском языке.

«Танці. World of Dance» – с 30 октября каждое воскресенье в 20:00 в эфире СТБ.

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Video: Танцуй жизнь вместе с СТБ: объявлена ​​дата премьеры проекта «Танці. World of Dance» Объявлена ​​дата премьеры проекта Танці. World of Dance 2022. Узнайте, когда дата старта танцевального проекта Танці. World of Dance на СТБ в 2022 году