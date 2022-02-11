Сегодня, 11 февраля, судья самого масштабного танцевального шоу страны «Танцы. World of Dance» Татьяна Денисова отмечает день рождения. Редакция сайта STB.UA поздравляет хореографа с праздником!

Татьяна Денисова ― хореограф, режиссер, креативный продюсер, чьи постановки ― это всегда сочетание утончённой техники и глубоких эмоций. Бессменная судья и муза проекта «Танцуют все!» на телеканале СТБ. Главный постановщик номеров самых масштабных проектов Украины: «Х-фактор», «Танцуют все!», «Україна має талант».

Ее танцевальная карьера началась с маминой фаты. Когда Татьяна ее надела, поняла, что в ней нужно танцевать. С тех пор и танцует.

Татьяна специализируется на стилях диско и бродвей. Основательница и руководитель «JB ballet» в Германии. Она очень требовательна на работе, но когда выходит из зала, становится совсем другим человеком.

Редакция сайта STB.UA поздравляет Татьяну с днем рождения и желает творческих успехов, здоровья и исполнения желаний!

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