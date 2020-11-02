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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 41 серія дивитись онлайн від 02.11.2023

Серіал Черговий лікар 41 серія від 02.11.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Черговий лікар 1 сезон 41 серія вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн на сайті СТБ серіал Черговий лікар 1 сезон 41 серія від 02.11.2023! Ведучій новин раптово стає зле під час прямого ефіру. Жінку госпіталізують, а обстеження покаже в її крові наявність отруйної речовини. Хто бажав позбутися обличчя телеканалу та який мав мотив? Медичний серіал Черговий лікар відповість на запитання завдяки командній роботі лікарів та слідчого.

Чи пов’язана із цим її журналістська діяльність або хтось із найближчого оточення точив зуб на успішну телеведуча й хотів зайняти її місце? Першим ділом перевірять найближчу подругу жінки. Та чи підвердяться їхні здогадки, покаже фінал 41 серії серіалу Черговий лікар на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн: серіал Черговий лікар 40 серія від 02.10.2023

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