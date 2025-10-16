Операційна — найбільше випробування для акторів серіалу Лікарі

Знімальний майданчик серіалу Лікарі перетворився на справжню операційну, де кожен дубль — випробування не лише для героїв, а й для акторів. Спецодяг, скальпелі, медичні терміни та безцінні поради справжніх медиків допомагають їм відчути вагу професії лікарів, які щодня рятують життя.

Актори серіалу Лікарі діляться своїми враженнями про роботу в операційній, складність сцен та неймовірну відповідальність справжніх медиків, яку вони намагаються передати на екрані.

Михайло Кришталь

Найважчим став день, коли ми вперше знімали операцію. Сцени в операційній — справжнє випробування: після них я виснажений, а водночас із захопленням думаю, наскільки складно й виснажливо працюють справжні хірурги під час реальних операцій.

Найяскравіше запам’ятався саме цей момент — коли вперше взяв у руки скальпель і зрозумів, що тепер маю виглядати так, ніби роблю це щодня.

Михайло Кукуюк

Так, я справді переглядав медичні відео — навіть старі, ще чорно-білі. Більшість із них були з галузі психіатрії. Крім того, мені дуже допомогли особисті розмови з військовими, військовими лікарями та парамедиками — під час наших виступів у шпиталях і військових частинах. А ще на знімальному майданчику ми мали чудову консультантку — пані Олександру. Усе це неабияк допомогло мені підготуватися до ролі й краще зрозуміти, як поводиться справжній медик.

Лючія Кургінян

Я як акторка маю входити в будь-які обставини, але до цих сцен ставилась особливо відповідально — ми грали не просто життя, а життя людей важливої професії. Одягаючи спецодяг і беручи в руки інструменти, відчуваєш вагу відповідальності лікарів. Ми всього лише актори, а вони — справжні герої, які борються за життя.

Нам пощастило, що на майданчику поруч була хірург Олександра — вона навчала нас правильно тримати інструменти, реагувати на клінічні ситуації, зберігати холодний розум без зайвих емоцій.

Була сцена з реальною операцією на екрані — тоді я вперше втратила відчуття, що це кіно. Але мій прекрасний напарник Міша Кукуюк кількома жартами між дублями повернув мене в реальність. І саме в ці моменти розумієш: лікар — це не просто професія, це покликання і суперсила.

Олександр Пилипенко

Насправді найскладніше було навчитися шити — хоч мій герой цього поки не робить у кадрі. Але нас дійсно навчали медичні фахівці, пояснювали, як правильно тримати інструменти, як передавати їх, як поводитися під час операцій.

Я асистую лікарці Вовк: уважно стежу за її словами, подаю стерильні інструменти, бинти, спонжі — усе має бути максимально точно. Моторошно не було, але з’явилося справжнє розуміння того, через що щодня проходять лікарі. У нас зйомка операцій максимум триває до двох годин, а вони можуть стояти за операційним столом і по 10–12. Це титанічна праця. Велика шана і повага всім медикам.

Ольга Чернявська

Перший раз, коли ми знімали операційну, я була вражена тим, наскільки правдоподібно художники відтворили операційне поле. Я так розхвилювалася, що перед очима все попливло. А взагалі, коли я занурилася у роль глибше, я ще більше зрозуміла, наскільки складна й відповідальна професія лікаря. Я відчуваю ще більшу вдячність і повагу до всіх людей у цій сфері — і в тилу, і на фронті.

Читайте більше цікавих новин у Instagram та Telegram СТБ