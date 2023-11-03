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Черговий лікар

Video: Черговий лікар 41 серия смотреть онлайн от 02.11.2023

Сериал Черговий лікар 41 серия от 02.11.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Черговий лікар 1 сезон 41 серия уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 41 серия от 02.11.2023! Ведущей новостей внезапно становится плохо во время прямого эфира. Женщину госпитализируют, а обследование покажет в ее крови наличие ядовитого вещества. Кто желал избавиться от лица телеканала и какой имел мотив? Медицинский сериал Черговий лікар ответит на вопрос благодаря командной работе врачей и следователя.

Связана ли с этим ее журналистская деятельность или кто-то из ближайшего окружения точил зуб на успешную телеведущую и хотел занять ее место? Первым делом проверят ближайшую подругу женщины. Но подтвердятся ли их догадки, покажет финал 41 серии сериала Черговий лікар на сайте СТБ.

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