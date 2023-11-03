Черговий лікар 41 серия смотреть онлайн от 02.11.2023

Серия 41 | 03.11.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн на сайте СТБ сериал Черговий лікар 1 сезон 41 серия от 02.11.2023! Ведущей новостей внезапно становится плохо во время прямого эфира. Женщину госпитализируют, а обследование покажет в ее крови наличие ядовитого вещества. Кто желал избавиться от лица телеканала и какой имел мотив? Медицинский сериал Черговий лікар ответит на вопрос благодаря командной работе врачей и следователя.

Связана ли с этим ее журналистская деятельность или кто-то из ближайшего окружения точил зуб на успешную телеведущую и хотел занять ее место? Первым делом проверят ближайшую подругу женщины. Но подтвердятся ли их догадки, покажет финал 41 серии сериала Черговий лікар на сайте СТБ.

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Смотрите онлайн: сериал Черговий лікар 40 серия от 02.10.2023