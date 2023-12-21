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Битва екстрасенсів

Різдво 2023: як прикрасити будинок та що повинно бути на столі

21.12.2023

Різдво – це виключно сімейне свято, яке збирає за столом всіх близьких людей. На Святий вечір заведено запрошувати своїх кумів та хрещеників. Гості приносять господарям будинку гостинці, а ті обдаровують своїх хрещеників заздалегідь придбаними подарунками. Що повинно бути на різдвяному столі? Як прикрасити свій будинок до Різдва? А також більше про найпоширеніші різдвяні традиції розповіла фіналістка «Битви екстрасенсів»-16 біла відьма Теодора.

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Різдво 2023: як прикрасити будинок і що повинно бути на столі

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Що повинно бути на різдвяному столі

Традиційно святковий різдвяний стіл складається з дванадцяти страв, які символізують собою дванадцять апостолів. Цього вечора варто пригостити членів сім’ї та гостей пісним червоним борщем, голубцями, пирогами з різною начинкою, пісними млинцями, кашею, бобами або квасолею, грибами, рибою, рулетом з маком, узваром та кутею.

Коли запалюється на небі перша вечірня зірка, що сповіщає всьому світу про народження Сина Божого, потрібно запалити свічку, помолитися і починати Святу Вечерю. Необхідно покуштувати кожної страви, нехай навіть найменший його шматочок. Як правило, вечеря в Святвечір триває кілька годин, після чого на столі господарі залишають кутю для духів. Наступного дня, на Різдво, можна вже влаштувати більш святковий обід, обов’язкова умова його оформлення – білосніжна скатертина на столі.

Різдво 2023: як прикрасити будинок і що повинно бути на столі

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Як прикрасити дім на Святвечір

Ні на Святвечір, ні на Різдво не можна лаятися, лихословити, навіть просто сперечатися один з одним. У приготуванні святкових страв повинні брати участь всі члени сім’ї. Обов’язково до Різдва слід прикрасити своє житло. Підключіть до цього заняття дітей, які можуть власноруч приготувати різні прикраси, найголовнішим з яких є різдвяний вінок. Його можна повісити на вхідні двері або ж прикрасити їм святковий стіл.

Споконвіку незаміжні дівчата ворожать на Різдво. Як правило, вони намагаються знайти відповідь на питання про те, чи вийдуть вони цього року заміж і яким буде їхній суджений.

Традиції різдвяної вечері

Найпоширенішою різдвяною традицією вважається колядування, яке є невід’ємною частиною цього світлого свята. Діти збираються по кілька осіб  та ходять по домівках, співаючи різдвяні пісні та колядки, бажаючи господарям в новому році щастя і добробуту. При цьому вони посипають підлогу пшеницею і ячменем, які символізують собою достаток і обіцяють цьому будинку процвітання. Господарі ж в свою чергу повинні обдарувати дітей солодощами і монетками.

З Новим роком та Різдвом!

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