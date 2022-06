Місячний камінь: магічні властивості та як його вибрати

Місячний камінь – це мінерал, якому здавна приписували цілющі та магічні властивості. Краса цього каменю приковувала погляди людей, і вони вважали, що він може вберегти від хвороб і навіть допоможе здобути здатність ясновидіння. Місячний камінь популярний і зараз, але в чому його особливість? Хаял Алекперов розповів, чому місячний камінь вважається магічним і якими властивостями володіє.

Місячний камінь, або по-науковому адуляр, – один із найзагадковіших напівкоштовних мінералів. Камінь складається з безлічі тонких пластин, і при попаданні світла на нього під різним кутом мінерал відблискує блакитними переливами, схожими на місячне світло, за що і отримав свою назву.

З давніх-давен місячний камінь шанували та цінували за його магічні та цілющі властивості. Як і сам Місяць, камінь був головним помічником у проведенні магічних ритуалів. У своїх обрядах його використовували жерці, щоб їх передбачення були більш точними. Адже цей камінь посилює інтуїцію та дарує здатність бачити віщі сни. У стародавній Індії адуляр, крім іншого, був оберегом сімейного вогнища, його було прийнято дарувати молодятам.

Також його використовували цілителі для позбавлення від хвороб і розладів нервової системи, лікування безсоння та навіть епілепсії. Все тому, що цей камінь енергетично впливає на людину, як заспокійливе. Дарує душевну рівновагу, спокій і просвітлення. Також за правильного використанні цей мінерал допомагає позбутися нав’язливих ідей, страхів і невпевненості в собі, оберігає від пристріту.

По-перше, головне, вибрати саме місячний камінь. Адже недобросовісні продавці під його виглядом можуть запропонувати недосвідченому покупцеві менш цінні, але дуже схожі мінерали чи навіть оброблене скло. Тому купувати краще не на стихійному ринку, а у відповідному магазині, де вас не обдурять.

По-друге, купувати камінь краще на молодий місяць, щоб зі зміною місячних фаз камінь міг «налаштуватися» на вашу енергетику. По-третє, вибираючи камінь, ви повинні відчути, чи підходить він енергетично. Тобто якщо, надівши прикрасу, ви стали погано себе почувати, з’явився головний біль або ювелірний виріб здався «важким» – купувати такий камінь не варто.

Загалом місячний камінь є досить універсальним і підходить практично всім. Але енергетично він може стати прекрасним талісманом для Раків, Левів, Тельців, Дів, Терезів, Скорпіонів, Близнюків. Ракам місячний камінь допоможе позбутися надмірної самокритичності та посилить інтуїцію, Левам додасть тактовності та стриманості, Тельцям – впевненості в собі.

Для працьовитих Дів цей камінь стане талісманом, що привертає удачу, для креативних Терезів – справжнім джерелом натхнення. Скорпіонам і Близнюкам адуляр допоможе знайти внутрішню гармонію.

Але я б не радив носити цей камінь Овнам чи Козерогам, адже місячний камінь може зробити представників цього знака розсіяними та розслабленими.

