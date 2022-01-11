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Як зерно допоможе налагодити бізнес і зберегти стабільність?

11.01.2022

Різдвяні обряди мають найбільш ефективну силу. Існують ритуали, які допоможуть швидко привернути багатство у ваш дім і налагодити бізнес. Про один із них розповіла дворазова переможниця містичного проєкту «Битва екстрасенсів» ясновидиця Олена Курилова.

советы

«На Старий Новий рік обов’язково потрібно, щоб ваш дім відвідали засівальники», ‒ каже екстрасенс.

Як налагодити бізнес за допомогою зерна і посівання

  1. Зберіть пшеничку, яку засівальники розсипали у вас в оселі, і покладіть її у верхній куток при вході або на кухні ‒ це привертатиме багатство у ваш дім.
  2. Пшеницю можна замінити тільки через рік, коли прийдуть нові засівальники, а стару ‒ не викидайте. Її можна віддати домашній птиці, щоб вона розмножувалася.
  3. Частиною пшениці можна посипати землю, щоб був хороший урожай.

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Олена Курилова також розповіла, що посівати повинні тільки хлопчики:

«Дівчатка можуть співати різні колядки, але зерно має бути засіяне тільки руками хлопчика».

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