Як видалити бородавки: методи від Ольги Янковської

Про бородавки не заведено говорити, але проблему вирішувати треба – і якомога швидше. Переможниця 17 сезону «Битви екстрасенсів» і експертка проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Ольга Янковська знає, як видалити бородавки. Вона поділилася своїми старими рецептами від цієї проблеми в Instagram. Подробиці – в матеріалі.

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Як позбутися бородавок за допомогою нитки:

На спадний Місяць візьміть натуральну нитку і зав’язуйте вузол над кожною бородавкою, ковзаючи по її поверхні.

При цьому промовте: «Звідки прийшло, туди і повернися. Амінь!»

Нитку закопайте в землю. У сирій землі нитка згниє, а бородавка зникне.

Як видалити бородавки за допомогою картоплі:

Потрібно розрізати картоплину на половинки.

Натріть цими половинками бородавки.

При цьому скажіть над кожною фразу: «Звідки прийшло, туди і повернися. Амінь!»

Картоплю покладіть у сухе, тепле місце, щоб вона засохла в камінь (Ольга Янковська кидала її на кухонні шафи).

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