Лунный камень: магические свойства и как его выбрать

Лунный камень — это минерал, которому издревле приписывали целебные и магические свойства. Красота этого камня приковывала взгляды людей, и они считали, что он может уберечь от болезней и даже поможет обрести способность ясновидения. Популярен лунный камень и сейчас, но в чем его особенность? Хаял Алекперов рассказал, почему лунный камень считается магическим и какими свойствами обладает.

Обладает ли лунный камень магическими и целебными свойствами?

Лунный камень, или по-научному адуляр, — один из самых загадочных полудрагоценных минералов. Камень состоит из множества тонких пластин, и при попадании света на него под разным углом минерал отблескивает голубыми переливами, похожими на лунный свет, за что и получил свое название.

Издревле лунный камень почитали и ценили за его магические и целебные свойства. Как и сама Луна, камень был главным помощником в проведении магических ритуалов. В своих обрядах его использовали жрецы, чтобы их предсказания были более точными. Ведь этот камень усиливает интуицию и дарит способность видеть вещие сны. В древней Индии адуляр, кроме прочего, являлся оберегом семейного очага, его было принято дарить молодоженам.

Также его использовали целители для избавления от болезней и расстройств нервной системы, лечения бессонницы и даже эпилепсии. Все потому, что этот камень энергетически воздействует на человека, как успокоительное. Дарит душевное равновесие, умиротворение и просветление. Также при правильном использовании этот минерал помогает избавиться от навязчивых идей, страхов и неуверенности в себе, оберегает от сглаза.

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Как выбрать и правильно использовать лунный камень?

Во-первых, главное, выбрать именно лунный камень. Ведь недобросовестные продавцы под его видом могут предложить неопытному покупателю менее ценные, но очень похожие минералы и даже обработанное стекло. Потому покупать лучше не на стихийном рынке, а в соответствующем магазине, где вас не обманут.

Во-вторых, покупать камень лучше в новолуние, чтобы со сменой лунных фаз камень мог «настроиться» на вашу энергетику. В-третьих, выбирая камень, вы должны почувствовать, подходит ли он энергетически. То есть если, надев украшение, вы стали плохо себя чувствовать, появилась головная боль или ювелирное изделие кажется «тяжелым» — покупать такой камень не стоит.

Каким знакам зодиака подходит лунный камень, а кому носить украшение с ним не стоит?

В целом лунный камень является достаточно универсальным и подходит практически всем. Но энергетически он может стать прекрасным талисманом для Раков, Львов, Тельцов, Дев, Весов, Скорпионов, Близнецов. Ракам лунный камень поможет избавиться от чрезмерной самокритичности и усилит интуицию, Львам добавит тактичности и сдержанности, Тельцам – уверенности в себе.

Для трудолюбивых Дев этот камень станет талисманом, привлекающим удачу, для креативных Весов — настоящим источником вдохновения. Скорпионам и Близнецам адуляр поможет обрести внутреннюю гармонию.

Но я бы не советовал носить этот камень Овнам и Козерогам. Лунный камень может сделать представителей этого знака слишком рассеянными и расслабленными.

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