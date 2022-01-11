Как зерно поможет наладить бизнес и сохранить стабильность?
11.01.2022
Рождественские ритуалы имеют самую большую эффективность и силу. Существуют ритуалы, которые помогут быстро привлечь богатство в ваш дом и наладить бизнес. Об одном из них рассказала дважды победительница мистического проекта «Битва экстрасенсов» ясновидящая Алена Курилова.
«На Старый Новый год обязательно нужно, чтобы ваш дом посетили посевальщики», – говорит экстрасенс.
Как наладить бизнес с помощью зерна и посевания
- Соберите пшеничку, которую посевальщики рассыпали у вас в доме, и положите её в верхний угол при входе или на кухне – это будет привлекать богатство в ваш дом.
- Пшеницу можно заменить только через год, когда придут новые посевальщики, а старую – не выбрасывайте. Её можно отдать домашним птицам, чтобы они размножались.
- Частью пшеницы можно посыпать землю, чтобы был хороший урожай.
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Алена Курилова также рассказала, что посевать должны только мальчики:
«Девочки могут петь разные колядки, но зерно должно быть посыпано только руками мальчика».
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