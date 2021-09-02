«Битва экстрасенсов»: когда премьера в 2021 году
26 сентября в 18:40 в эфир телеканала СТБ возвращается легендарный мистический проект «Битва экстрасенсов» с Павлом Костицыным. Слоган 21 сезона: «Вызов бросаешь ты!». Подробнее читайте в материале.
За все время существования мистического проекта «Битва экстрасенсов» зритель задавал вопрос: правда ли все то, что он видит на экранах. Впервые в истории обычные люди получат возможность стать экспертами и лично проверить способности экстрасенсов во время прохождения испытаний.
Родовые белые и черные ведьмы, светлый жрец Египта, звуковой инженер Таро, участники, которые работают со славянско-скандинавскими языческими богами, древними богами и руническим оракулом, сойдутся в поединке, чтобы выбороть звание самого сильного экстрасенса 21-го сезона.
Ведущий — Павел Костицын.
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Не пропустите премьеру 21 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» в воскресенье, 26 сентября, в 18:40 на СТБ!
Video: «Битва экстрасенсов»: когда премьера в 2021 году
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