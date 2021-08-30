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Как удалить бородавки: методы от Ольги Янковской

30.08.2021

О бородавках не принято говорить, но проблему решать нужно – и как можно скорее. Победительница 17 сезона «Битвы экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ольга Янковская знает, как удалить бородавки. Она поделилась своими старыми рецептами от этой проблемы в Instagram. Подробности – в материале. 

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Как избавиться от бородавок с помощью нити:

  1. На убывающей Луне возьмите натуральную нить и завяжите узел над каждой бородавкой, скользя по ее поверхности. 
  2. При этом проговорите: «Откуда пришло, туда и вернись. Аминь!» 
  3. Нить закопайте в землю. В сырой земле нить сгниет, а бородавка исчезнет. 

Как удалить бородавки с помощью картофеля:

  1. Нужно разрезать картофелину на половинки.
  2. Натрите этими половинками бородавки.
  3. При этом произнесите над каждой фразу: «Откуда пришло, туда и вернись. Аминь!»
  4. Картофель положите в сухое, теплое место, чтобы он засох в камень (Ольга Янковская бросала его на кухонные шкафы).

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