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Как зерно поможет наладить бизнес и сохранить стабильность?

11.01.2021

Рождественские ритуалы имеют самую большую эффективность и силу. Существуют ритуалы, которые помогут быстро привлечь богатство в ваш дом и наладить бизнес. Об одном из них  рассказала дважды победительница мистического проекта «Битва экстрасенсов» ясновидящая Алена Курилова.

советы

«На Старый Новый год обязательно нужно, чтобы ваш дом посетили посевальщики», – говорит экстрасенс.

Как наладить бизнес с помощью зерна и посевания

  1. Соберите пшеничку, которую посевальщики рассыпали у вас в доме, и  положите её в верхний угол при входе или на кухне – это будет привлекать богатство в ваш дом.
  2. Пшеницу можно заменить только через год, когда придут новые посевальщики, а старую – не выбрасывайте. Её можно отдать домашним птицам, чтобы они размножались.
  3. Частью пшеницы можно посыпать землю, чтобы был хороший урожай.

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Алена Курилова также рассказала, что посевать должны только мальчики:

«Девочки могут петь разные колядки, но зерно должно быть посыпано только руками мальчика».

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