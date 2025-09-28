Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 Звана вечеря
Звана вечеря
Всі проєкти
ru
Зважені та щасливі

Video: Зважені та щасливі 2025 1 випуск від 28 вересня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивитися Зважені та щасливі 2025 1 випуск від 28.09.2025 онлайн. Зважені та щасливі 2025 1 випуск - ефір від 28 вересня 2025 дивитися на сайті СТБ
Дивіться також
Зважені та щасливі 2025 1 випуск від 28 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 9 сезон 18 випуск від 26.12.2019

 Зважені та щасливі 2025 1 випуск від 28 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 9 сезон 17 випуск від 19.12.2019

 Зважені та щасливі 2025 1 випуск від 28 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 9 сезон 16 випуск від 12.12.2019

 Зважені та щасливі 2025 1 випуск від 28 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 9 сезон 15 випуск від 05.12.2019
Зважені та щасливі Випуск 1 Зважені та щасливі 2025 1 випуск від 28.09.2025
Випуск 1 | 28.09.2025 | 2025

Культовий проєкт СТБ повертається з особливою місією – надихати українців піклуватися про своє здоров’я. Дивіться онлайн Зважені та щасливі 2025 1 випуск від 28.09.2025!

Цей проєкт не про цифри на вагах, а про шлях до гармонії тіла і душі, про силу волі та подолання страхів. Герої нового сезону різні за професією, але їх об’єднує спільне бажання отримати шанс змінитися фізично та духовно.

У 1 випуску проєкту Зважені та Щасливі боротьба починається з екстремального випробування на висоті 8 метрів. Учасники мають проїхати дистанцію на підвісних велотренажерах. Хто зможе впоратись зі страхом і покаже зразкову витримку, а кого здолає паніка? Тренери Марина Боржемська та Олексій Новіков уважно спостерігатимуть за героями проєкту, а згодом проведуть тестування фізичної підготовки та фінальне зважування, щоб побачити результати тижня. Чи покине хтось проєкт, тільки ступивши на цей шлях великих змін? Не пропустіть новий випуск Зважені та Щасливі 2025 1 випуск ефір від 28 вересня 2025 – дивіться онлайн на сайті СТБ.

Зважені та щасливі
Зважені та Щасливі 2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Дякуємо!

Тепер редактори знають.

Закрити