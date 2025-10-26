Зважені та щасливі 2025 5 випуск: хто покинув проєкт від 26.10.2025

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 у 5 випуску від 26.10.2025

У новому випуску проєкту Зважені та щасливі 2025 учасники знову випробовували свої сили — не лише фізично, а й командно. На них чекало непросте випробування на уважність, швидкість і злагодженість дій. Детальніше про 5 випуск Зважені та щасливі 2025 від 26.10.2025 та хто покинув проєкт цього тижня – читайте в матеріалі STB.UA.

Як пройшов 5 випуск проєкту Зважені та щасливі 2025

На конкурсі перед учасниками постала конструкція з високих металевих стійок, усередині яких були великі м’ячі різних кольорів. Завдання кожного — розсортувати кулі так, щоб у його стійці залишився лише один колір.

Кожен учасник відповідав за свій колір і мав знайти ефективний спосіб замінювати м’ячі, щоб досягти потрібного результату швидше ніж команда суперників. Головне правило — діяти злагоджено, адже успіх команди залежав від кожного.

За кожну правильно зібрану стійку команда отримувала мінус 1 кілограм на зважуванні. А якби учасникам вдалося зібрати усі шість стійок, вони б здобули максимальний бонус — мінус 7 кілограмів.

На жаль, жодна з команд не змогла повністю зібрати всі шість кольорів, однак боротьба була напруженою до останньої хвилини.

Жовта команда впоралася з першим кольором за 1 годину 1 хвилину, з другим — за 1 годину 27 хвилин, а з третім — за 1 годину 54 хвилини. Сині завершили сортування лише одного кольору за 1 годину 58 хвилин.

Таким чином, жовті отримали бонус -3 кг на зважуванні.

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 у 5 випуску

На зважуванні команда синіх скинула 6 кг (0,7%), команда жовтих — 17 кг (1,68%) і стала переможцем тижня.

У номінацію потрапили Матвій та Вікторія Армаш. На жаль, за підсумками голосування проєкт Зважені та щасливі 2025 у 5 випуску від 26.10.2025 покинув Матвій Платцев.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ