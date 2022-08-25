Як приготувати омлет з помідорами, цибулею і сиром: рецепт

Омлет з помідорами, цибулею і сиром: рецепт від Світлани Фус
25.08.2022
Прекрасний варіант ситного і корисного сніданку. Забирає 10 хвилин зранку, але натомість дає силу-силенну енергії. Омлет з помідорами, цибулею і сиром можна легко приготувати вдома. Рецепт омлету від Світлани Фус — читайте в матеріалі.
Як приготувати омлет з помідорами, цибулею і сиром?
Складові:
- Яйця — 3 шт.
- Бринза або фета — 50 г
- Молоко — 2 ст. л.
- Помідор великий — 1 шт.
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Масло — 10 г
- Сіль, перець — за смаком
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Спосіб приготування:
- Цибулю очистіть і наріжте тонкими четвертинками кілець. ⠀
- Помідор наріжте великими шматочками. ⠀
- Сир подрібніть за допомогою виделки.
- Сковороду з антипригарним покриттям змастіть маслом, покладіть цибулю і млоїть її на середньому вогні 3–4 хв.
- Тим часом збийте яйця з молоком до однорідності, але не в піну. ⠀
- Поперчіть, додайте сир і перемішайте.
- Покладіть на сковороду до цибулі помідори, щоб пустили сік. Протягом однієї хвилини продовжуйте томити, не накриваючи кришкою.
- Залийте помідори з цибулею яєчно-сирною масою.
- Коли яйця майже приготуються, але поверхня ще буде вологою, вимкніть вогонь, закрийте сковороду кришкою і залиште на 2–3 хв.
До такого сніданку подавайте хліб і салат зі свіжих овочів.
Смачного!
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