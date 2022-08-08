Вакуум живота: як правильно робити вправу

Ведуча «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульяніна розповіла про свої ранкові звички. Одним із обов’язкових ранкових ритуалів Мирослави є вакуум живота. Читайте в матеріалі, що таке вакуум живота і як його правильно виконувати.

Що таке вакуум живота

Мирослава Ульяніна пояснила, що техніка «вакуум» дозволяє опрацювати поперечний м’яз живота (він розміщений під прямим м’язом і косими та служить природним «поясом», який візуально звужує талію). Тому регулярний вакуум — це профілактика появи вісцерального жиру, міцний корсет для органів і плаский живіт. Сама ж Мирослава виконує 5—6 підходів вакууму, щоразу затримуючи повітря на максимальний час.

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Як робити вакуум живота

Перша вправа: розігрів

Ця вправа добре розімне м’язи живота і підготує до навантажень. Стійте прямо, ноги на ширині плечей. Розслабте живіт і проведіть руками від ребер до низу живота, стягуючи живіт долонями.

Друга вправа

Сядьте на стілець. Спину тримайте рівно, ноги трохи розставте. Зробіть глибокий вдих і видих. На видиху втягніть живіт і в цьому положенні рахуйте до трьох. І знову вдихніть. Якщо хочете ускладнити вправу, то, виконуючи втягування живота, напружте прес якомога сильніше. Виконайте вправу 15 разів.

Третя вправа

Ляжте на спину, ноги злегка зігніть у колінах. Зробіть видих, потім втягніть живіт у себе, рахуючи до п’яти, утримуйте це положення. Тепер знову вдихніть. Виконайте вправу 15 разів.

Четверта вправа

Ця вправа тренує не тільки прямий м’яз живота, а ще й на поперечний. Станьте на коліна. Зробіть вдих, потім видих. Втягніть живіт в себе, трохи округливши спину. Утримуйте це положення, рахуючи до шести.

П’ята вправа

Сядьте на п’яти, руками упріться в коліна. Зробіть глибокий вдих — видих. На видиху затримайте дихання, потім втягніть живіт, злегка підведіться сідницями з п’ят і трохи поверніться в праву сторону. Утримуйте таке положення до 7 рахунків. Потім повторіть те ж саме з поворотом ліворуч. Виконуйте вправу 10 разів.

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