Як приготувати овочеве рагу на вогні: рецепт

Овочеве рагу на вогні: рецепт від Альони Александрової
Серпень – час овочів. Потрібно користуватися моментом і готувати страви з корисними і свіжими інгредієнтами. Переможниця домашнього схуднення 6 сезону «Зважені та щасливі» Альона Александрова поділилася рецептом овочевого рагу. Детальніше читайте у матеріалі.
Часом складно підібрати вдалий гарнір до м’яса або риби, а на природі й поготів. Альона Александрова ділиться рецептом смачної страви, яка досить проста у приготуванні. Кількість продуктів беріть за бажанням.
Складові:
- Баклажани
- Помідори
- Солодкий перець
- Цибуля
- Лимонний сік
- Нерафінована олія
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Спосіб приготування:
- Насадіть цілі овочі на шампури і запікайте на вогні. Баклажани запечіть до обвуглення шкірки.
- М’які овочі слід очистити від шкірки, довільно нарізати, додати дрібно нарізану ріпчасту цибулю.
- Приправте сіллю, спеціями, нерафінованою олією і лимонним соком.
- За бажанням можна додати часник і зелень (кінзу і базилік).
Також цей салат можна заморожувати на зиму. Запечіть овочі в духовці. Очистіть від шкірки, наріжте кубиками і розкладіть у контейнери. Поставте в морозилку. Після розморожування смак і запах не втрачаються. Сіль, приправи, олію і зелень необхідно додавати після розморожування.
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