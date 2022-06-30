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Зважені та щасливі

Омлет з помідорами, цибулею і сиром: рецепт від Світлани Фус

30.06.2022

Прекрасний варіант ситного і корисного сніданку. Забирає 10 хвилин зранку, але натомість дає силу-силенну енергії. Омлет з помідорами, цибулею і сиром можна легко приготувати вдома. Рецепт омлету від Світлани Фус — читайте в матеріалі.

Як приготувати омлет з помідорами, цибулею і сиром: рецепт

Як приготувати омлет з помідорами, цибулею і сиром?

Складові:

  • Яйця — 3 шт.
  • Бринза або фета — 50 г
  • Молоко — 2 ст. л.
  • Помідор великий — 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Масло — 10 г
  • Сіль, перець — за смаком

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Спосіб приготування:

  1. Цибулю очистіть і наріжте тонкими четвертинками кілець. ⠀
  2. Помідор наріжте великими шматочками. ⠀
  3. Сир подрібніть за допомогою виделки.
  4. Сковороду з антипригарним покриттям змастіть маслом, покладіть цибулю і млоїть її на середньому вогні 3–4 хв.
  5. Тим часом збийте яйця з молоком до однорідності, але не в піну. ⠀
  6. Поперчіть, додайте сир і перемішайте.
  7. Покладіть на сковороду до цибулі помідори, щоб пустили сік. Протягом однієї хвилини продовжуйте томити, не накриваючи кришкою.
  8. Залийте помідори з цибулею яєчно-сирною масою.
  9. Коли яйця майже приготуються, але поверхня ще буде вологою, вимкніть вогонь, закрийте сковороду кришкою і залиште на 2–3 хв.

До такого сніданку подавайте хліб і салат зі свіжих овочів.

Смачного!

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