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Тушкована капуста з куркою: рецепт від Альони Александрової

15.06.2022

Переможниця домашнього схуднення 6-го сезону проекту «Зважені та щасливі» Альона Александрова продовжує ділитися смачними і корисними рецептами. Літо все ближче, а значить саме час взятися за свою фігуру і почати дотримуватися режиму здорового харчування. Зробити це куди простіше, якщо слідувати порадам дієтологів і вже досвідчених кулінарів у сфері правильного харчування. Альона Александрова розповіла, як приготувати тушковану капусту з куркою в домашніх умовах. Детальніше в матеріалі.

тушеная капуста

У цьому нескладному рецепті дуже вдало поєднується смак ніжної курки і соковитою тушкованої капусти. Важливо, щоб капуста була молодою, тоді і приготування страви пройде набагато швидше. Вживати його можна як на обід, так і на вечерю.

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Складові:

  • Куряче філе — 300 г
  • Капуста — 0,5 кг
  • Цибуля — 100 г
  • Морква — 200 г
  • Помідор або томатна паста
  • Сіль, спеції — за смаком
  • Нерафінована олія

Спосіб приготування:

  1. Наріжте куряче філе на невеликі шматочки. Обсмажте їх злегка на гарячій сковороді без масла.
  2. Наріжте дрібно цибулю. Моркву натріть на тертці. Додайте всі до курки і обсмажте також без масла.
  3. Нашинкуйтекапусту і змішайте з усіма обсмаженими інгредієнтами.
  4. Томатну пасту трохи розбавте водою і залийте в сковороду до курки і капусті.
  5. Закрийте кришкою і тушкуйте 10 хвилин.
  6. У готову страву додайте рослинне нерафінована олія.

Готово, смачного!


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Публикация от СО 134кг ДО 57кг ЗА 8 МЕСЯЦЕВ💪 (@alena_alex_official)

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