Як приготувати омлет з помідорами, цибулею і сиром: рецепт

Прекрасний варіант ситного і корисного сніданку. Забирає 10 хвилин зранку, але натомість дає силу-силенну енергії. Омлет з помідорами, цибулею і сиром можна легко приготувати вдома. Рецепт омлету від Світлани Фус — читайте в матеріалі.

Як приготувати омлет з помідорами, цибулею і сиром?

Складові:

Яйця — 3 шт.

Бринза або фета — 50 г

Молоко — 2 ст. л.

Помідор великий — 1 шт.

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Масло — 10 г

Сіль, перець — за смаком

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Спосіб приготування:

Цибулю очистіть і наріжте тонкими четвертинками кілець. ⠀ Помідор наріжте великими шматочками. ⠀ Сир подрібніть за допомогою виделки. Сковороду з антипригарним покриттям змастіть маслом, покладіть цибулю і млоїть її на середньому вогні 3–4 хв. Тим часом збийте яйця з молоком до однорідності, але не в піну. ⠀ Поперчіть, додайте сир і перемішайте. Покладіть на сковороду до цибулі помідори, щоб пустили сік. Протягом однієї хвилини продовжуйте томити, не накриваючи кришкою. Залийте помідори з цибулею яєчно-сирною масою. Коли яйця майже приготуються, але поверхня ще буде вологою, вимкніть вогонь, закрийте сковороду кришкою і залиште на 2–3 хв.

До такого сніданку подавайте хліб і салат зі свіжих овочів.

Смачного!

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