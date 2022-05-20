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Салат з тунця і грейпфрута: рецепт від Альони Александрової

20.05.2022

Салат з тунця та грейпфрута — пікантна страва на кожен день, якщо ви хочете схуднути або тримати себе у спортивній формі. Такий салат не лише неймовірно смачний, а й корисний. Як же рекомендує готувати салат з тунця і грейпфрута переможниця домашнього схуднення «Зважені та щасливі»-6 Альона Александрова? Читайте покроковий рецепт у нашому матеріалі.


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Публикация от СО 134кг ДО 57кг ЗА 8 МЕСЯЦЕВ💪 (@alena_alex_official)

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Інгредієнти:

  • Тунець — 1 банка
  • Грейпфрут — 1 шт.
  • Цибуля червона — половина
  • Листя салату — 80 г
  • Огірок — 100 г

Спосіб приготування:

  1. Для початку відкрийте банку з тунцем, вилийте всю рідину. Далі за допомогою виделки розімніть м’якоть та видаліть кістки.
  2. Наріжте огірок тонкою соломкою, а цибулю — півкільцями. Все відправляйте до тунця.
  3. Щоб наш салат не гірчив, потрібно грейпфрут добре очистити від шкірки та всіх прошарків, залишити тільки м’якоть.
  4. Сік, який виділяється під час нарізання м’якоті грейпфрута, за бажанням можна додати до тунця. М’якоть також відправляйте до тунця.
  5. Листя салату заздалегідь промийте та дайте висохнути.
  6. Далі інгредієнти перемішайте і все — наш салат готовий! Яскравий, барвистий та з незвичайним поєднанням продуктів.

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