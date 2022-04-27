Ведуча проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульяніна вже багато років веде активний спосіб життя. Біг входить до щоденних звичок та є простим способом підтримувати себе у формі. Про те, як правильно бігати, аби не зашкодити суглобам і м’язам, розповіла Мирослава у своєму Instagram.

Кожен ранок Мирослава Ульяніна починає одночасно зі світанком. Склянка води з лимоном пробуджує її організм, а біг – змушує розминатися всі м’язи. Аби бігати та тримати своє тіло в тонусі – не обов’язково бути професійним спортсменом. Варто лише взяти до своїх звичок ранкові пробіжки парком або стадіоном. Правильний біг сприяє покращенню роботи серця. Збільшує витривалість, знімає стрес та дозволяє підняти дух. Адже навіть півгодини бігу наодинці дозволить стати більш розсудливим і стриманішим. Тому, якщо не маєте часу на себе та відновлення думок, пробіжіться бодай один раз перед роботою або домашніми клопотами.

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Ранкові пробіжки заряджають вас енергією, а вечірні знімають втому й напругу. Саме тому Мирослава Ульяніна бігає щоранку ще до того, як приступає до приготування здорового сніданку. Це також важливо, адже бігати потрібно на голодний шлунок, аби кисень був джерелом вашого живлення.

Як правильно бігати:

Визначте мету

Якщо вашою метою не є схуднення – не бігайте багато. Адже пробіжка належить до кардіо і сприяє спалюванню жирової та м’язової тканини. Бігом ви не досягнете рельєфного тіла, а лише втрачатимете свої об’єми. Тому пам’ятайте: лише якщо у вас є зайві кілограми і сантиметри – кардіо вам прописано! Час

Регулярно чи як окреме тренування по 1 годині в середньому (3 рази на тиждень) або після силового тренування 30 хвилин Результат

Якщо у вас немає зайвих кілограмів і ви, навпаки, набираєте вагу, акцент робіть на силові тренування. Біг – лише для підтримки серцево-судинної системи, витривалості, задоволення, здоров’я.

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