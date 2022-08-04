Как приготовить вяленые помидоры: рецепт

Вяленые помидоры: рецепт от Алены Александровой

Начинать подготовку к зиме необходимо заранее. Ведь сезон всех фруктов и овощей в самом разгаре, а значит, нужно пользоваться моментом. Победительница домашнего похудения проекта «Зважені та щасливі»-6 Алена Александрова поделилась рецептом вяленых помидоров. Готовятся долго, но очень просто. Подробнее читайте в материале.

Зимой, как никогда, хочется побаловать себя овощами. Пусть не свежими, зато заранее заготовленными и сочными. Самым популярным ингредиентом является помидор, который в холодную пору особо вкусный в вяленом виде. Вам понадобятся: помидоры, морская соль, прованские травы и оливковое масло.

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Способ приготовления вяленых помидоров:

Спелые, мясистые помидоры (лучше сорт «Сливка») вымыть и обсушить. Помидоры разрезать на половинки или четвертинки, вырезать плодоножки. Противень или решетку застелить пергаментной бумагой и разложить помидоры плотно друг к другу (по мере подсыхания они уменьшатся в размере). Помидоры посолить, а в серединку каждого капнуть оливковое масло. Духовку нагреть до 60 градусов. Поставить противень с помидорами в духовку (дверцу духовки держать слегка приоткрытой, чтобы влага быстрее испарялась). Если духовка имеет функцию конвекции, то иногда можно понижать температуру и включать данный режим. Сушить помидоры около 4–6 часов, в зависимости от размера. Готовые помидоры вынуть из духовки и остудить. На дно чистой банки небольшого размера налить немного масла, добавить прованских трав, нарезанный на тонкие пластины чеснок и сверху помидоры на 1/3, залить маслом и так, чередуя помидоры – прованские травы – чеснок – оливковое масло, наполнить банку. Помидоры слегка «утрамбовать», но сильно не придавливать их. Сверху добавить немного розмарина, а затем залить остатками масла так, чтобы оно полностью покрывало помидоры (если не будет покрывать, то помидоры испортятся). Закрыть крышкой и убрать в темное прохладное место (лучше в холодильник).

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