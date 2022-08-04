Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
Все проекты
ua
Зважені та щасливі

Омлет с помидорами, луком и сыром: рецепт от Светланы Фус

04.08.2022

Прекрасный вариант сытного и полезного завтрака. Отнимает 10 минут с утра, но дает уйму энергии взамен. Омлет с помидорами, луком и сыром можно легко приготовить дома. Рецепт омлета от Светланы Фус — читайте в материале.

Как приготовить омлет с помидорами, луком и сыром: рецепт

Как приготовить омлет с помидорами, луком и сыром?

Ингредиенты:

  • Яйца — 3 шт.
  • Брынза или фета —  50 г
  • Молоко — 2 ст. л.
  • Помидор большой — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло — 10 г
  • Соль, перец — по вкусу

Больше по теме: Гратен из брюссельской капусты: рецепт от Светланы Фус

Способ приготовления:

  1. Лук очистите и нарежьте тонкими четвертинками колец. ⠀
  2. Помидор нарежьте крупными дольками. ⠀
  3. Сыр измельчите при помощи вилки.
  4. Сковороду с антипригарным покрытием смажьте маслом, положите лук и томите его на среднем огне 3–4 мин.
  5. Тем временем взбейте яйца с молоком до однородности, но не в пену. ⠀
  6. Поперчите, добавьте сыр и перемешайте.
  7. Положите на сковороду к луку помидоры, чтобы пустили сок. В течение одной минуты продолжайте томить, не накрывая крышкой.
  8. Залейте помидоры с луком яично-сырной массой.
  9. Когда яйца почти приготовятся, но поверхность еще будет влажной, выключите огонь, закройте сковороду крышкой и оставьте на 2–3 мин.

К такому завтраку подавайте хлеб и салат из свежих овощей.

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Как приготовить омлет с помидорами, луком и сыром: рецепт
Зважені та щасливі

Вяленые помидоры: рецепт от Алены Александровой

 тушеная капуста
Зважені та щасливі

Тушеная капуста с курицей: рецепт от Алены Александровой

 курага
Зважені та щасливі

Конфеты без сахара: рецепт от Светланы Фус

 живот
Зважені та щасливі

Вакуум живота: как правильно делать упражнение

 Как приготовить омлет с помидорами, луком и сыром: рецепт
Зважені та щасливі

Упражнение от боли в спине от Аниты Луценко

 Как правильно бегать
Зважені та щасливі

Как правильно бегать, рассказала Мирослава Ульянина

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть