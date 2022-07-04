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Зважені та щасливі

Овощное рагу на огне: рецепт от Алены Александровой

04.07.2022

Август – пора овощей. Нужно пользоваться моментом и готовить блюда с полезными и свежими ингредиентами. Победительница домашнего похудения 6 сезона «Зважені та щасливі» Алена Александрова поделилась рецептом овощного рагу. Подробнее читайте в материале.

Как приготовить овощное рагу на огне: рецепт

Порой сложно подобрать удачный гарнир к мясу или рыбе, а тем более на природе. Алена Александрова делится рецептом вкусного блюда, которое довольно простое в приготовлении. Количество продуктов подбирайте по желанию.

Ингредиенты:

  • Баклажаны
  • Помидоры
  • Сладкий перец
  • Лук
  • Лимонный сок
  • Нерафинированное масло

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Способ приготовления:

  1. Насадите целые овощи на шампуры и запекайте на огне. Баклажаны запеките до обугливания кожуры.
  2. Ставшие мягкими овощи следует очистить от кожуры, произвольно нарезать, добавить мелко нарезанный репчатый лук.
  3. Приправьте солью, специями, нерафинированным маслом и лимонным соком.
  4. По желанию можно добавить чеснок и зелень (кинзу и базилик).

Также этот салат можно замораживать на зиму. Запеките овощи в духовке. Очистите от кожуры, нарежьте кубиками и разложите по контейнерам. Отправьте в морозилку. После разморозки вкус и запах не теряются. Соль, приправы, масло и зелень  необходимо добавлять после разморозки.

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