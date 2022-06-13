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Омлет с помидорами, луком и сыром: рецепт от Светланы Фус

13.06.2022

Прекрасный вариант сытного и полезного завтрака. Отнимает 10 минут с утра, но дает уйму энергии взамен. Омлет с помидорами, луком и сыром можно легко приготовить дома. Рецепт омлета от Светланы Фус — читайте в материале.

Как приготовить омлет с помидорами, луком и сыром: рецепт

Как приготовить омлет с помидорами, луком и сыром?

Ингредиенты:

  • Яйца — 3 шт.
  • Брынза или фета —  50 г
  • Молоко — 2 ст. л.
  • Помидор большой — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло — 10 г
  • Соль, перец — по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Лук очистите и нарежьте тонкими четвертинками колец. ⠀
  2. Помидор нарежьте крупными дольками. ⠀
  3. Сыр измельчите при помощи вилки.
  4. Сковороду с антипригарным покрытием смажьте маслом, положите лук и томите его на среднем огне 3–4 мин.
  5. Тем временем взбейте яйца с молоком до однородности, но не в пену. ⠀
  6. Поперчите, добавьте сыр и перемешайте.
  7. Положите на сковороду к луку помидоры, чтобы пустили сок. В течение одной минуты продолжайте томить, не накрывая крышкой.
  8. Залейте помидоры с луком яично-сырной массой.
  9. Когда яйца почти приготовятся, но поверхность еще будет влажной, выключите огонь, закройте сковороду крышкой и оставьте на 2–3 мин.

К такому завтраку подавайте хлеб и салат из свежих овощей.

Приятного аппетита!

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