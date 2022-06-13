Как приготовить омлет с помидорами, луком и сыром: рецепт

Прекрасный вариант сытного и полезного завтрака. Отнимает 10 минут с утра, но дает уйму энергии взамен. Омлет с помидорами, луком и сыром можно легко приготовить дома. Рецепт омлета от Светланы Фус — читайте в материале.

Как приготовить омлет с помидорами, луком и сыром?

Ингредиенты:

Яйца — 3 шт.

Брынза или фета — 50 г

Молоко — 2 ст. л.

Помидор большой — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Масло — 10 г

Соль, перец — по вкусу

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Способ приготовления:

Лук очистите и нарежьте тонкими четвертинками колец. ⠀ Помидор нарежьте крупными дольками. ⠀ Сыр измельчите при помощи вилки. Сковороду с антипригарным покрытием смажьте маслом, положите лук и томите его на среднем огне 3–4 мин. Тем временем взбейте яйца с молоком до однородности, но не в пену. ⠀ Поперчите, добавьте сыр и перемешайте. Положите на сковороду к луку помидоры, чтобы пустили сок. В течение одной минуты продолжайте томить, не накрывая крышкой. Залейте помидоры с луком яично-сырной массой. Когда яйца почти приготовятся, но поверхность еще будет влажной, выключите огонь, закройте сковороду крышкой и оставьте на 2–3 мин.

К такому завтраку подавайте хлеб и салат из свежих овощей.

Приятного аппетита!

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