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Что такое хумус и как его приготовить, рассказала Мирослава Ульянина

09.06.2022

Ведущая проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульянина знает все о правильном образе жизни. Как начинать свое утро, правильно питаться и сколько тренироваться в течение дня? Гуру полезных завтраков рассказала о пользе хумуса и его потребности для организма. Что такое хумус и с чем его едят – читайте в материале.

хумус
Мирослава призывает всех своих поклонников к правильному питанию. О том, что здоровый рацион может быть разнообразным и вкусным, она доказывала неоднократно. Топ-10 самых вкусных смузи и топ-5 завтраков уже есть в истории рекомендаций ведущей. Однако не менее полезнен хумус, который употребляет Мирослава.

Что такое хумус?

Хумус – это традиционная на Ближнем Востоке закуска из отварного нута (турецкого гороха) в виде пюре, в состав которого также входит оливковое масло, сок лимона, тхина (паста из кунжута) и другие специи, в зависимости от рецепта. Часто можно встретить такое блюдо на полках супермаркета. Однако следует быть осторожным, чтобы не попасть на искусственные пищевые добавки. Они точно никакой пользы не несут, а служат лишь имитацией хумуса. В правильном и полезном хумусе не должно быть консервантов. Сегодня бензоат натрия активно запрещают во многих странах, но в Украине до сих пор используют. При взаимодействии с аскорбиновой кислотой бензоат натрия превращается в сильнодействующий канцероген, который негативно влияет на организм человека.

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Е211 пагубно влияет на ДНК человека и вызывает цирроз печени, болезнь Паркинсона и нейродегенеративные заболевания. Малая доза соединения бензоата натрия и витамина С способна вызвать тошноту и головокружение. Аллергикам стоит опасаться Е211 из-за аллергических реакций. Вместо регулятора кислотности Е330 должен быть натуральный лимонный сок.

Что такое хумус и как его приготовить

Безусловно, найти абсолютно натуральный хумус на полках магазина трудно. Поэтому лучше готовить его самостоятельно и в домашних условиях.

Как приготовить хумус?

Если готовите хумус дома, помните:

  1. Нут нужно предварительно вымачивать не менее 4 часов. Это необходимо делать, поскольку кожура зерен очень плотная. Мирослава Ульянина поделилась лайфхаком: замочите нут в воде на ночь вместе с ложкой соды, которая смягчает его и сократит время варки. Утром, перед тем как варить, промойте и залейте чистой водой. Когда будете варить, то первую воду после кипения необходимо слить.
  2. Замачивание также требуется для того, чтобы нейтрализовать фитиновые кислоты, которые содержатся во всех бобовых, семечках и орехах. Отваривайте до готовности. Чем мягче нут – тем нежнее будет хумус.
  3. Поместите в мощный блендер, добавьте немного масла, тхину, чеснок (если любите), специи (кумин/зира, черный перец, сушеный имбирь, паприка) Собственно, в израильском традиционном рецепте оливкового масла добавляют много – в некоторых рецептах – это полстакана масла на полкастрюли хумуса! Но мы с вами за суперполезный, легкий и диетический хумус.
  4. Выдавите сок из лимона. Собственно, в израильском традиционном рецепте оливкового масла добавляют много – в некоторых рецептах – это полстакана масла на полкастрюли хумуса! Но мы с вами за суперполезный, легкий и диетический хумус.
  5. Можно в блендер добавить зелени (и будет фантастический аппетитный зеленый цвет), можно – свеклу (и будет розовый), болгарский перец (красный), тыкву (оранжевый), авокадо (нежно-зеленый), темные оливки (черный). Ну и вкус, конечно, будет отличаться.

хумус


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Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina)

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