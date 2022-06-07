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Как правильно бегать, рассказала Мирослава Ульянина

07.06.2022

Ведущая проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульянина уже много лет ведет активный образ жизни. Бег входит в ежедневные привычки и является простым способом поддерживать себя в форме. О том, как правильно бегать, чтобы не повредить суставы и мышцы, рассказала Мирослава в своем Instagram.

 

Каждое утро Мирослава Ульянина начинает одновременно с рассветом. Стакан воды с лимоном пробуждает ее организм, а бег заставляет разминаться все мышцы. Чтобы бегать и держать свое тело в тонусе не обязательно быть профессиональным спортсменом. Стоит только взять в свои привычки утренние пробежки по парку или стадиону. Правильный бег способствует улучшению работы сердца. Увеличивает выносливость, снимает стресс и позволяет поднять дух. Ведь даже полчаса бега наедине позволит стать более рассудительным и сдержанным. Поэтому, если нет времени на себя и восстановление мыслей пробегитесь хотя бы  один раз перед работой или домашними хлопотами.

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Утренние пробежки заряжают вас энергией, а вечерние снимают усталость и напряжение. Именно поэтому Мирослава Ульянина бегает каждое утро еще до того, как приступает к приготовлению здорового завтрака. Это также важно, ведь бегать нужно на голодный желудок, чтобы кислород был источником вашего питания.

Как правильно бегать: 

  1. Установите цель
    Если вашей целью не является похудения не бегайте много. Ведь пробежка относится к кардио и способствует сжиганию жировой и мышечной ткани. Бегом вы не достигнете рельефного тела, а только начнете терять свои объемы. Поэтому помните: только если у вас есть лишние килограммы и сантиметры кардио вам прописано!
  2. Время
    Регулярно или как отдельная тренировка по 1 часу в среднем (3 раза в неделю) либо после силовой тренировки 30 минут.
  3. Результат
    Если у вас нет лишних килограммов и вы, наоборот, набираете вес, акцент делайте на силовые тренировки. Бег только для поддержания сердечно-сосудистой системы, выносливости, удовольствия, здоровья.

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