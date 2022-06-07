Ведущая проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульянина уже много лет ведет активный образ жизни. Бег входит в ежедневные привычки и является простым способом поддерживать себя в форме. О том, как правильно бегать, чтобы не повредить суставы и мышцы, рассказала Мирослава в своем Instagram.

Каждое утро Мирослава Ульянина начинает одновременно с рассветом. Стакан воды с лимоном пробуждает ее организм, а бег — заставляет разминаться все мышцы. Чтобы бегать и держать свое тело в тонусе — не обязательно быть профессиональным спортсменом. Стоит только взять в свои привычки утренние пробежки по парку или стадиону. Правильный бег способствует улучшению работы сердца. Увеличивает выносливость, снимает стресс и позволяет поднять дух. Ведь даже полчаса бега наедине позволит стать более рассудительным и сдержанным. Поэтому, если нет времени на себя и восстановление мыслей — пробегитесь хотя бы один раз перед работой или домашними хлопотами.

Больше по теме: Утренние процедуры от Мирославы Ульяниной

Утренние пробежки заряжают вас энергией, а вечерние снимают усталость и напряжение. Именно поэтому Мирослава Ульянина бегает каждое утро еще до того, как приступает к приготовлению здорового завтрака. Это также важно, ведь бегать нужно на голодный желудок, чтобы кислород был источником вашего питания.

Как правильно бегать:

Установите цель

Если вашей целью не является похудения — не бегайте много. Ведь пробежка относится к кардио и способствует сжиганию жировой и мышечной ткани. Бегом вы не достигнете рельефного тела, а только начнете терять свои объемы. Поэтому помните: только если у вас есть лишние килограммы и сантиметры — кардио вам прописано! Время

Регулярно или как отдельная тренировка по 1 часу в среднем (3 раза в неделю) либо после силовой тренировки 30 минут. Результат

Если у вас нет лишних килограммов и вы, наоборот, набираете вес, акцент делайте на силовые тренировки. Бег — только для поддержания сердечно-сосудистой системы, выносливости, удовольствия, здоровья.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ