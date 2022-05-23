Как приготовить омлет с помидорами, луком и сыром: рецепт

Омлет с помидорами, луком и сыром: рецепт от Светланы Фус
23.05.2022
Прекрасный вариант сытного и полезного завтрака. Отнимает 10 минут с утра, но дает уйму энергии взамен. Омлет с помидорами, луком и сыром можно легко приготовить дома. Рецепт омлета от Светланы Фус — читайте в материале.
Как приготовить омлет с помидорами, луком и сыром?
Ингредиенты:
- Яйца — 3 шт.
- Брынза или фета — 50 г
- Молоко — 2 ст. л.
- Помидор большой — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Масло — 10 г
- Соль, перец — по вкусу
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Способ приготовления:
- Лук очистите и нарежьте тонкими четвертинками колец. ⠀
- Помидор нарежьте крупными дольками. ⠀
- Сыр измельчите при помощи вилки.
- Сковороду с антипригарным покрытием смажьте маслом, положите лук и томите его на среднем огне 3–4 мин.
- Тем временем взбейте яйца с молоком до однородности, но не в пену. ⠀
- Поперчите, добавьте сыр и перемешайте.
- Положите на сковороду к луку помидоры, чтобы пустили сок. В течение одной минуты продолжайте томить, не накрывая крышкой.
- Залейте помидоры с луком яично-сырной массой.
- Когда яйца почти приготовятся, но поверхность еще будет влажной, выключите огонь, закройте сковороду крышкой и оставьте на 2–3 мин.
К такому завтраку подавайте хлеб и салат из свежих овощей.
Приятного аппетита!
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