Салат из тунца и грейпфрута: рецепт от Алены Александровой
20.05.2022
Салат из тунца и грейпфрута — пикантное блюдо на каждый день, если вы хотите похудеть или держать себя в спортивной форме. Такой салат не только невероятно вкусный, но и полезный. Как же рекомендует готовить салат из тунца и грейпфрута победительница домашнего похудения «Зважені та щасливі»-6 Алена Александрова? Читайте пошаговый рецепт в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Тунец — 1 банка
- Грейпфрут — 1 шт.
- Лук красный — половина
- Листья салата — 80 г
- Огурец — 100 г
Приготовление:
- Для начала откройте банку с тунцом, вылейте всю жидкость. Далее с помощью вилки разомните мякоть и удалите кости.
- Нарежьте огурец тонкой соломкой, а лук — полукольцами. Все отправляйте к тунцу.
- Чтобы наш салат не горчил, нужно грейпфрут хорошо очисть от кожуры и всех прослоек, оставить только мякоть.
- Сок, который образуется во время нарезания мякоти грейпфрута, по желанию можно добавить к тунцу. Мякоть также отправляйте к тунцу.
- Листья салата заранее промойте и дайте им высохнуть.
- Далее все ингредиенты перемешайте и все — наш салат готов! Яркий, красочный и с необычным сочетанием продуктов.
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