Тушеная капуста с курицей: рецепт от Алены Александровой
Победительница домашнего похудения 6-го сезона проекта «Зважені та щасливі» Алена Александрова продолжает делиться вкусными и полезными рецептами. Лето все ближе, а значит самое время взяться за свою фигуру и начать соблюдать режим здорового питания. Сделать это куда проще, если следовать советам диетологов и уже опытных кулинаров в сфере правильного питания. Алена Александрова рассказала, как приготовить тушеную капусту с курицей в домашних условиях. Подробнее в материале.
В этом несложном рецепте очень удачно сочетается вкус нежной курицы и сочной тушеной капусты. Важно, чтобы капуста была молодой, тогда и приготовление блюда пройдет намного быстрее. Употреблять его можно как на обед, так и на ужин.
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Ингредиенты:
- Куриное филе — 300 г
- Капуста — 0,5 кг
- Лук — 100 г
- Морковь — 200 г
- Помидор или томатная паста
- Соль, специи — по вкусу
- Нерафинированное масло
Способ приготовления:
- Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки. Обжарьте их слегка на горячей сковороде без масла.
- Нарежьте мелко лук. Морковь натрите на терке. Добавьте все к курице и обжарьте также без масла.
- Нашинкуйте капусту и смешайте со всеми обжаренными ингредиентами.
- Томатную пасту немного разбавьте водой и залейте в сковороду к курице и капусте.
- Закройте крышкой и потушите 10 минут.
- В готовое блюдо добавьте растительное нерафинированное масло.
Готово, приятного аппетита!
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