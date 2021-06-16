День Конституции Украины — один из самых важных государственных праздников. Какого числа украинцы отмечают День Конституции и в какой день недели этот праздник в 2021 году — узнайте в материале.

Ежегодно в Украине День Конституции отмечается 28 июня. В 2021 году празднику исполняется 25 лет!

Основной Закон Украины был принят в ночь на 28 июня 1996 года. Этому важному событию предшествовали 6 лет тяжелого труда, консультаций, дебатов и договоренностей. Во вступительной части закона отмечается, что Верховная Рада приняла Конституцию от имени украинского народа — граждан Украины всех национальностей.

В 2021 году День Конституции выпадает на понедельник. А это значит, что всех украинцев ждет дополнительный выходной.

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Интересные факты о Конституции Украины

День Конституции Украины — единственный государственный праздник, который закреплено в Основном Законе нашего государства.

Президент Украины приносит присягу на верность народу, положив руку на Конституцию и на Пересопницкое Евангелие.

До принятия нынешней Конституции Украины было предложено 15 проектов. Самые большие дискуссии велись вокруг вопросов государственной символики, частной собственности, статуса Крыма и русского языка.

Президент Украины Леонид Кучма не присутствовал на заседании парламента, однако прибыл в сессионный зал за несколько минут до окончательного принятия Основного Закона.

В 2011 году была представлена ​​первая миниатюрная Конституция Украины — книга размером 2х3 см. Она насчитывает 160 страниц, а каждая буква не более 1 мм. Весит книга всего 15 г. Ее автор — художник-график Игорь Степанов.

2019 году в сети Интернет появилась электронная Конституция Украины для детей в виде комиксов. Ее авторами стали братья Капрановы, а художником — Александр Костенко.

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