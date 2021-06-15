Осенью зрители телеканала СТБ смогут насладиться просмотром нового, 11 сезона МастерШеф»! И пока участники делают все возможное, чтобы пройти в заветную 20-ку, судьи проекта уже поделились первыми эмоциями со съемок кулинарного шоу. Подробности ― далее в материале!

«Недавно стартовали съемки нового сезона проекта “МастерШеф”. И совсем скоро мне придется совмещать две роли ― учителя и судьи. Сегодня хочу пожелать вдохновения и успеха участникам “МастерШефа”. Для меня каждый сезон как первый. И я, пройдя путь как участница, понимаю вас, как никто другой. Будьте уверены в своих силах и таланте. Не позволяйте волнению и препятствиям лишить вас мечты. Открывайтесь новым знаниям и навыкам, которые создают новые возможности. А они очень далеко могут вас привести. Верю в каждого и желаю успеха. Как уверяет мой любимый певец ― все в ваших руках!» ― написала Ольга Мартыновская.

А вот Эктор Хименес-Браво уверяет, этот сезон будет одним из самых зрелищных!

«Начало новой истории “МастерШеф”! После первого съемочного дня могу с уверенностью сказать, что сезон будет зрелищным! С новыми испытаниями и талантливыми, интересными участниками».

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