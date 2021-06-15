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Как прошла церемония награждения кинопремии «Золота Дзиґа» (ВИДЕО)

15.06.2021

12 июня, Украинская киноакадемия объявила имена победителей пятой Национальной кинопремии «Золота Дзиґа». 12-серийный проект «Спiймати Кайдаша», снятый по заказу телеканала СТБ, стал лучшим игровым сериалом 2020 года. А шоураннер сериала, сценарист, драматург и режиссер Наталья Ворожбит — открытием года. Как прошла церемония награждения кинопремии «Золота Дзиґа» — смотрите в видео!

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Video: Как прошла церемония награждения кинопремии «Золота Дзиґа» (ВИДЕО)

12 июня, Украинская киноакадемия объявила имена победителей пятой Национальной кинопремии Золота Дзиґа. Как прошла церемония награждения кинопремии Золота Дзиґа — смотрите в видео

Больше по теме: «Спіймати Кайдаша» — лучший игровой сериал, а Наталья Ворожбит — открытие года. Как прошла церемония награждения кинопремии «Золота Дзиґа»

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