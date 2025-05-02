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Один за всіх

«Один за всіх» випуск 8: Бабуся викрала онука у рідної доньки?

02.05.2025

4 травня о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі побачать історію, в епіцентрі якої опинився трирічний Сашко. За словами матері хлопчика, три роки тому її мама відібрала у неї найдорожче – сина. Ба більше, Аліна переконує, що за зачиненими дверима будинку бабусі Сашку загрожує небезпека. Заради захисту дитини, команда «Один за всіх» дізнається правду. 

Один за всіх 2025 випуск 8: анонс від 04.05.2025

Ведучий проєкту: Сергій Костира

21-річна Аліна з Хмельниччини може дивитися на свого трирічного сина Сашка лише на фото. А все через те, що його відібрала бабуся. Соціальна служба не допомогла забрати хлопчика, тому, в останній надії, Аліна звернулась до команди проєкту «Один за всіх». Рішення чиновників обурює матір, адже, за її словами, в будинку бабусі Сашку загрожує небезпека: у хлопчика гематоми, множинні синці та шишки. На додаток, Аліна запевняє, що її старша сестра, яка проживає разом з матір’ю, надає інтимні послуги за гроші на очах у дитини. 

А ось матір Аліни, Світлана, стверджує, що маленького потрібно рятувати від рідної матері. За її словами, народивши його у 17 років, вона покинула сина та пішла влаштовувати власне життя. Світлана навіть думає про позбавлення її доньки прав на материнство. 

Хто з жінок говорить правду? Звідки каліцтва на тілі Сашка? Чому дві найрідніші людини перетворилися на лютих ворогів? В яких умовах зростає друга дитина Аліни? Та від кого дійсно потрібно захищати хлопчика?

Дивіться цієї неділі, о 20:00, «Один за всіх» на СТБ.

Якщо вам потрібна наша допомога, звертайтесь на гарячу лінію «Один за всіх» за номерами:

067–690–56–69,

063–568–70–21

або заповнюйте анкету тут.

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