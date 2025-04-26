Один за всіх 2025 випуск 7: анонс від 27.04.2025

«Один за всіх» випуск 7: Підозрює дружину у зйомках для дорослих, тому хоче відібрати дитину

27 квітня о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі побачать історію, в епіцентрі якої опинився шестирічний Марк. Його батько, Олександр, боронить Україну від ворога, проте, отримав удар від найближчої людини. За його словами, дружина Ганна вирішила стати акторкою фільмів для дорослих, а не турбуватися про їх хворого сина. Заради захисту дитини, команда «Один за всіх» дізнається правду.

Ведучий проєкту: Сергій Костира

37-річний військовослужбовець Олександр з Житомира вже два роки самовіддано захищає батьківщину. Проте, поки Сашко героїчно нищив ворога на фронті, у тилу на нього чекав зовсім інший удар – дружина, за його словами, подалась в акторки. І замість лікування хворого шестирічного сина, тепер начебто знімається в інтимних відео та розповсюджує контент за гроші. Чоловік взяв термінову відпустку і поїхав до коханої за поясненням, але у відповідь Ганна лише вказала на двері, подала на розлучення та обмежила доступ до шестирічного Марка. Батько хвилюється за сина та понад усе хоче, аби він перебував у безпеці.

Тим часом 40-річна Ганна заперечує звинувачення чоловіка і, в свою чергу, теж звинувачує його – у багатій уяві. Чи дійсно жінка знімається у фільмах для дорослих? Пікантні відео – це правда чи наклеп у війні за дитину? Чия поява у студії здивує Олександра? Та з ким насправді безпечніше лишитися Марку?

Якщо вам потрібна наша допомога, звертайтесь на гарячу лінію «Один за всіх» за номерами:

067–690–56–69,

063–568–70–21

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