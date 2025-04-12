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Один за всіх

«Один за всіх» випуск 6: Нещасний випадок чи жорстоке побиття 11-місячної дитини?

12.04.2025

13 квітня о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі побачать резонансну історію, в якій постраждало немовля. Рідний батько, ймовірно, до напівсмерті побив свою 11-місячну доньку. Чоловік же запевняє – це страшний нещасний випадок. На його боці й дружина, матір маленької. Вперше 38-річний Євген пояснить, що сталось насправді. Заради захисту життя дитини, команда «Один за всіх» дізнається правду. 

Один за всіх 2025 випуск 6: анонс від 13.04.2025

Ведучий проєкту: Сергій Костира

Резонансна історія, яка сколихнула Полтаву та всю Україну. Рідний батько, ймовірно, жорстоко побив свою 11-місячну доньку. А все через те, що начебто приревнував дружину до сусіда. Полінку без свідомості та у важкому стані, зі струсом головного мозку та численними гематомами, терміново доправили до лікарні в реанімаційне відділення. Біля лікарняного ліжка маленької чатувала її мама, але найстрашніше, що вона виправдовує свого чоловіка. Євгенія переконана – коханий не міг завдати шкоди доньці. Жінку не переконали навіть слова її батька, який був свідком страшних подій. Ймовірного кривдника крихітки, який виявився батьком трьох дітей, правоохоронці лише допитали та відпустили на волю. 

Євген вперше на всю країну пояснить, що ж насправді сталося з його донькою. Кого зі своїх рідних він звинуватить у причетності до трагічного випадку? Чи це перший прояв агресії чоловіка в їх родині? Що покаже тест на поліграфі? Та через кого Поліна насправді опинилася на межі життя та смерті?

Дивіться цієї неділі, 13 квітня, о 20:00 6 випуск проєкту «Один за всіх» на СТБ.

Якщо вам потрібна наша допомога, звертайтесь на гарячу лінію «Один за всіх» за номерами:

067–690–56–69,

063–568–70–21

або заповнюйте анкету тут.

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