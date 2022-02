У неділю, 13 лютого, о 21:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 2 випуск проєкту «Один за всіх»-18. У студії зберуться експерти і ведучий Сергій Костира, щоб розібратися в приголомшливій історії. П’ятеро діток з Миколаївщини звернулися на проєкт, щоб урятуватися від жорстокого батька. Що зробив чоловік? І як на це реагує мати п’ятьох дітей?

До редакції проєкту «Один за всіх» надійшло прохання про допомогу від п’ятьох братиків і сестричок з Миколаївщини. Залякані діти благають врятувати їх від щоденного терору, який їм влаштовує 56-річний батько. У своєму відеозверненні вони просять відправити чоловіка до в’язниці за його знущання.

У 2 випуску «Один за всіх»-18 з’ясується, що насправді криється за втечею від батька п’ятьох бідолашних дітлахів. Які муки вони пережили поряд зі своїми батьками? І чому дітей не захистила рідна мати?

Дізнайтеся вже цієї неділі, 13 лютого, о 21:00 на СТБ!

