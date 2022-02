Уже цієї неділі, 6 лютого, о 21:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 18 сезону проєкту «Один за всіх». І почнеться він з найрезонанснішої історії 2022 року. 14-річний Єгор кілька годин поспіль терпів тортури з боку своїх однолітків. Група підлітків нещадно мучила хлопця і знімала все це на телефон. Чи притягнуть до відповідальності неповнолітніх садистів? І яка причина цієї страшної агресії?

Ось уже третій тиждень вся Україна не може оговтатися від того, яких нелюдських тортур зазнав 14-річний Єгор. Три години поспіль хлопця нещадно мучили і знімали екзекуцію на телефон семеро друзів і однокласників від 12 до 15 років. Жителі селища Кушугум, що під Запоріжжям, просто приголомшені такою жорстокістю підлітків.

У студії «Один за всіх» експерти і ведучий Сергій Костира з’ясують усі подробиці цього злочину і дізнаються, хто ж став ініціатором знущань над Єгором. І невже це не поодинокий випадок і проєкт розкриє злочинну схему, яка шириться всією країною?

